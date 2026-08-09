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Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"

Max
bron: De Telegraaf
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Julian Brandt is goed geland bij Ajax. De Duits international wil de club uit Amsterdam terug brengen naar waar het hoort. 

Brandt werd vorige week verrassend gepresenteerd door Ajax. De middenvelder komt transfervrij over van Borussia Dortmund. "Het project van Jordi Cruijff om hier – bij Ajax met zijn rijke historie – iets moois neer te zetten, spreekt me enorm aan. Ik wil daar graag onderdeel van zijn", reageert hij aan de Telegraaf

De international speelde jarenlang in de Bundesliga, maar kijkt zijn ogen uit bij Ajax. "Het niveau van de faciliteiten is echt bijzonder. Zoiets zie je in Duitsland nauwelijks", vergelijkt hij. "Wat Ajax hier heeft opgebouwd, is indrukwekkend. Daar kun je alleen maar waardering voor hebben."

Brandt raakte al snel overtuigd door het plan van Cruijff. "Je zag het vuur in zijn ogen als hij over het project sprak en over wat hij met Ajax wil bereiken", vervolgt hij. "Tegelijkertijd was hij realistisch. Hij zei niet alleen hoe mooi de plannen zijn, maar ook dat we daar keihard voor moeten werken. Niemand geeft je iets cadeau."

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