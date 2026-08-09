Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"

Julian Brandt is goed geland bij Ajax. De Duits international wil de club uit Amsterdam terug brengen naar waar het hoort.

Brandt werd vorige week verrassend gepresenteerd door Ajax. De middenvelder komt transfervrij over van Borussia Dortmund. "Het project van Jordi Cruijff om hier – bij Ajax met zijn rijke historie – iets moois neer te zetten, spreekt me enorm aan. Ik wil daar graag onderdeel van zijn", reageert hij aan de Telegraaf.

De international speelde jarenlang in de Bundesliga, maar kijkt zijn ogen uit bij Ajax. "Het niveau van de faciliteiten is echt bijzonder. Zoiets zie je in Duitsland nauwelijks", vergelijkt hij. "Wat Ajax hier heeft opgebouwd, is indrukwekkend. Daar kun je alleen maar waardering voor hebben."