Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"

Rik Engelbertink
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Julian Brandt heeft een reactie gegeven op de kritiek die Rafael van der Vaart uitte toen Brandt net bij Ajax tekende. Zelf is Van der Vaart óók op die kritiek teruggekomen.

Van der Vaart tekende destijds het volende op: "Ik hoor mensen zeggen dat Ajax heel dankbaar moet zijn dat zo'n speler hier speelt. Sorry, maar Brandt mag blij zijn dat hij bij Ajax speelt! Het is een heel goede speler, maar ook een beetje een mooiweervoetballer", vertelde Van der Vaart.

De oud-middenvelder rectificeerde zich een aantal maanden later echter voor zijn uitlatingen. "Hij doet het fantastisch. Hij is geweldig en hij is de beste speler van Ajax", vertelde de voormalig Oranje-international recentelijk.

Brandt heeft nu zelf ook gereageerd. "Het verspreidt zich altijd heel snel. De vorige keer, toen hij nog een andere uitspraak had gedaan, werd ik daar ook veel mee geconfronteerd en kreeg ik de vraag wat ik daarvan vond", vertelt Brandt in de podcast Spielmacher

"Ik heb dan altijd zoiets van: 'Laat me gewoon met die onzin met rust.' Het is prima, ik weet hoe het tegenwoordig gaat met de experts: er worden voortdurend controversiële uitspraken gedaan. Dat hoort erbij. Maar als het nu zo is dat hij zijn mening enigszins heeft bijgesteld, dan is dat goed voor mij”, aldus de Ajacied.

Al acht keer vond Brandt het net. Hij is een vaste waarde bij Míchel. "Dat is precies waarom ik ook voor deze club heb gekozen. Deze zomer was mijn insteek om te kijken waar ik het beste bij zou passen. Voor mij is het nog steeds de juiste beslissing, ook al is het geen competitie uit de top vijf."

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
De Kesbeke-familie op de rode loper

Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"

0
Erik ten Hag

Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"

Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"

'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'

Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"

Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"

Van Polen ziet Heerenveen-speler niet onderdoen voor Ajax-aankoop

Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's

Oud-Ajacied scoort eerste goal voor nieuwe werkgever: "Zo doorgaan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws