Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"
Julian Brandt heeft een reactie gegeven op de kritiek die Rafael van der Vaart uitte toen Brandt net bij Ajax tekende. Zelf is Van der Vaart óók op die kritiek teruggekomen.
Van der Vaart tekende destijds het volende op: "Ik hoor mensen zeggen dat Ajax heel dankbaar moet zijn dat zo'n speler hier speelt. Sorry, maar Brandt mag blij zijn dat hij bij Ajax speelt! Het is een heel goede speler, maar ook een beetje een mooiweervoetballer", vertelde Van der Vaart.
De oud-middenvelder rectificeerde zich een aantal maanden later echter voor zijn uitlatingen. "Hij doet het fantastisch. Hij is geweldig en hij is de beste speler van Ajax", vertelde de voormalig Oranje-international recentelijk.
Brandt heeft nu zelf ook gereageerd. "Het verspreidt zich altijd heel snel. De vorige keer, toen hij nog een andere uitspraak had gedaan, werd ik daar ook veel mee geconfronteerd en kreeg ik de vraag wat ik daarvan vond", vertelt Brandt in de podcast Spielmacher.
"Ik heb dan altijd zoiets van: 'Laat me gewoon met die onzin met rust.' Het is prima, ik weet hoe het tegenwoordig gaat met de experts: er worden voortdurend controversiële uitspraken gedaan. Dat hoort erbij. Maar als het nu zo is dat hij zijn mening enigszins heeft bijgesteld, dan is dat goed voor mij”, aldus de Ajacied.
Al acht keer vond Brandt het net. Hij is een vaste waarde bij Míchel. "Dat is precies waarom ik ook voor deze club heb gekozen. Deze zomer was mijn insteek om te kijken waar ik het beste bij zou passen. Voor mij is het nog steeds de juiste beslissing, ook al is het geen competitie uit de top vijf."
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