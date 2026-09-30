'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'
Julian Brandt zijn transferwaarde zit in de lift, maar wel een lift naar de begane grond. De Duitser kan waardeverlies ondanks een sterke Ajax-start niet voorkomen.
Dat valt op te maken uit de gegevens van Transfermarkt, dat recentelijk een update doorvoerde in haar transferwaarden. Voor de update lag de transferwaarde van de dertigjarige Duitser op vijftien miljoen euro. Ajax pikte Brandt gratis op.
Inmiddels is de waarde van de middenvelder nog twaalf miljoen euro. Dat betekent een verlies van drie miljoen euro. Brandt scoorde in zeven Eredivisie-duels vier goals. Ook scoorde hij tweemaal in de voorrondes van de Conference League.
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'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'
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