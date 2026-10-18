Brandt verbaasd: "Ik begrijp niet waarom we dat alleen uit kunnen"

Julian Brandt is opgelucht dat Ajax zich snel heeft kunnen herstellen van de nederlaag tegen Hajduk Split. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-5 van FC Groningen. Volgens de Duitser was het belangrijk om direct een reactie te laten zien na de teleurstelling in Europa.

"We hebben een reactie laten zien. Dat was belangrijk voor ons. Ik heb gehoord dat we het hier de afgelopen jaren moeilijk hebben gehad. We moesten in de eerste helft een aantal keer verdedigend optreden en hebben op de goede momenten gescoord, dat was het belangrijkste vandaag", zegt Brandt tegenover ESPN. Ajax wist op de juiste momenten toe te slaan, terwijl FC Groningen veel balbezit had en regelmatig de lange bal hanteerde. Brandt zag dat de wedstrijd veranderde toen zijn ploeg op voorsprong kwam. "Je moet op de juiste momenten effectief zijn voor de goal om het ritme van de wedstrijd te veranderen. FC Groningen had veel de bal en speelde veel lange ballen. Toen kwam het moment met de penalty die niet gegeven werd. Toen we op voorsprong kwamen, werd het wat makkelijker voor ons."