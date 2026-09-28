Brandt verbaasd over Ouazane: "Oh ja, jij gaat nog naar school"
Abdellah Ouazane combineert zijn doorbraak bij Ajax met een druk leven buiten het voetbalveld. De jonge middenvelder volgt nog altijd onderwijs en geeft daarnaast voetbaltraining aan kinderen. Dat zorgt soms voor verbaasde reacties van zijn ploeggenoten, onder wie Julian Brandt.
De NOS volgde Ouazane tijdens een dag waarop hij zijn verplichtingen bij Ajax combineerde met zijn opleiding. Lescoördinator Dion van Meerten begeleidt de middenvelder en andere jeugdspelers van de Amsterdamse club bij hun leertraject. "Van jeugdspelers hoor je meestal dat ze naast hun voetbalcarrière óf ondernemer willen worden, óf jeugdtrainer", vertelt Van Meerten.
Ouazane behoort tot de spelers die ervoor kiezen om zelf op het trainingsveld te staan. Hij is daarin niet de enige Ajacied. "Vaak vinden ze het leuk om op een veld te staan met kinderen. Vandaag is 'Appie' er dus. Maar ook spelers van Onder 17 en Onder 19. En een speelster van Ajax Vrouwen en Jong Ajax. Vanuit het Johan Cruijff College komen er nog speelsters van Telstar, FC Utrecht en AZ."
Volgens Van Meerten is het niet uitzonderlijk dat een speler al in het eerste elftal speelt, terwijl hij daarnaast nog met zijn opleiding bezig is. Hij haalt daarbij een andere bekende naam uit de Ajax-jeugd aan. "Een paar seizoenen geleden liep Jorrel Hato (nu Chelsea, red.) hier rond toen hij al in het eerste van Ajax speelde."
Voor Ouazane betekent de combinatie van voetbal en school dat zijn dagen behoorlijk vol zitten. De avond voor het gesprek met de NOS kwam hij nog 23 minuten in actie tijdens de met 5-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Willem II. De volgende dag stond alweer een volledig programma op hem te wachten. "Ik lag ongeveer om 12 uur in bed. Daarna slapen, training bij het eerste, snel krachttraining en weer hierheen", vertelt de middenvelder.
Ook binnen de selectie van Ajax valt het drukke schema van Ouazane op. Toen de jongeling na de training haast had om te vertrekken, vroeg Julian Brandt hem waarom hij zo snel weg moest. "School", antwoordde Ouazane.
De 48-voudig Duits international realiseerde zich daarop dat zijn jonge ploeggenoot naast zijn voetbalcarrière nog een opleiding volgt. "Oh ja, jij gaat nog naar school", reageerde Brandt verbaasd.
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Brandt verbaasd over Ouazane: "Oh ja, jij gaat nog naar school"
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