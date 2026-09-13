Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"

Thomas
bron: ESPN
Ajax viert de goal van Julian Brandt
Ajax viert de goal van Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Julian Brandt was zaterdag belangrijk voor Ajax tijdens de ruime overwinning op Fortuna Sittard. De Duitse spelmaker tekende op fraaie wijze voor de openingstreffer, maar opvallend genoeg bleef een uitbundige viering vervolgens achterwege. Daar bleek de dertigjarige middenvelder een duidelijke reden voor te hebben.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert merkte op dat Brandt zijn doelpunt nauwelijks vierde en vroeg hem na afloop naar dat opvallende moment. "Ik was nog niet heel blij met mijn spel, ik had enkele slordige passes. Ik was niet blij en dit was meer een moment om mijn gevoelens te tonen in plaats van rond te rennen en het te vieren met iedereen. Sowieso ben ik niet echt een type dat uitgebreid juicht. Het was natuurlijk", legt Brandt uit.

Uiteindelijk had de Duitser voldoende reden om met een goed gevoel terug te kijken op de wedstrijd. Ajax boekte een overtuigende 1-5 overwinning en wist daarmee direct revanche te nemen voor de nederlaag tegen PSV van een week eerder. Toch ziet Brandt nog voldoende verbeterpunten bij de Amsterdammers. "Ik denk dat we redelijk waren, al valt er nog veel te leren", blijft Brandt kritisch.

De ruime uitslag stemt de spelmaker desondanks tevreden. Voor Ajax was het vooral belangrijk om na de tegenvaller tegen PSV weer een overwinning te boeken. "Maar als je 1-5 wint, is het een goed teken, helemaal na de nederlaag van vorige week."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"

0
Danny Buijs

Buijs haalt uit na Ajax-debacle: "Bijna op de tribune zitten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Julian Brandt
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"

Buijs haalt uit na Ajax-debacle: "Bijna op de tribune zitten"

Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"

Klaassen nog altijd van belang: dit is waarom: "Duidelijke pre"

Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"

Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak

Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"

FOTO'S | Rafael van der Vaart en Estavana Polman kopen dikke villa
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws