Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"
Julian Brandt was zaterdag belangrijk voor Ajax tijdens de ruime overwinning op Fortuna Sittard. De Duitse spelmaker tekende op fraaie wijze voor de openingstreffer, maar opvallend genoeg bleef een uitbundige viering vervolgens achterwege. Daar bleek de dertigjarige middenvelder een duidelijke reden voor te hebben.
ESPN-verslaggever Cristian Willaert merkte op dat Brandt zijn doelpunt nauwelijks vierde en vroeg hem na afloop naar dat opvallende moment. "Ik was nog niet heel blij met mijn spel, ik had enkele slordige passes. Ik was niet blij en dit was meer een moment om mijn gevoelens te tonen in plaats van rond te rennen en het te vieren met iedereen. Sowieso ben ik niet echt een type dat uitgebreid juicht. Het was natuurlijk", legt Brandt uit.
Uiteindelijk had de Duitser voldoende reden om met een goed gevoel terug te kijken op de wedstrijd. Ajax boekte een overtuigende 1-5 overwinning en wist daarmee direct revanche te nemen voor de nederlaag tegen PSV van een week eerder. Toch ziet Brandt nog voldoende verbeterpunten bij de Amsterdammers. "Ik denk dat we redelijk waren, al valt er nog veel te leren", blijft Brandt kritisch.
De ruime uitslag stemt de spelmaker desondanks tevreden. Voor Ajax was het vooral belangrijk om na de tegenvaller tegen PSV weer een overwinning te boeken. "Maar als je 1-5 wint, is het een goed teken, helemaal na de nederlaag van vorige week."
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