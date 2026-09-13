Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"

ESPN-verslaggever Cristian Willaert merkte op dat Brandt zijn doelpunt nauwelijks vierde en vroeg hem na afloop naar dat opvallende moment. "Ik was nog niet heel blij met mijn spel, ik had enkele slordige passes. Ik was niet blij en dit was meer een moment om mijn gevoelens te tonen in plaats van rond te rennen en het te vieren met iedereen. Sowieso ben ik niet echt een type dat uitgebreid juicht. Het was natuurlijk", legt Brandt uit.

Uiteindelijk had de Duitser voldoende reden om met een goed gevoel terug te kijken op de wedstrijd. Ajax boekte een overtuigende 1-5 overwinning en wist daarmee direct revanche te nemen voor de nederlaag tegen PSV van een week eerder. Toch ziet Brandt nog voldoende verbeterpunten bij de Amsterdammers. "Ik denk dat we redelijk waren, al valt er nog veel te leren", blijft Brandt kritisch.