'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
'Braziliaanse club meldt zich bij Ajax en wil verdediger huren'

Joram
bron: Voetbal International
Gaston Avila
Gaston Avila Foto: © Pro Shots

Er heeft zich een Braziliaanse club gemeld voor Gaston Avila. Het gaat om São Paulo, zo meldt Voetbal International maandagavond. De club wil de verdediger graag overnemen, maar de clubs overleggen nog over de voorwaarden.

Avila werd eerder door Ajax verhuurd aan Fortaleza. Omdat de Zuid-Amerikaanse competitie niet synchroon loopt met de Eredivisie, keerde de Argentijn halverwege het seizoen terug naar Amsterdam. Ajax en de speler zoeken nu naar een oplossing, omdat Avila bij Ajax weinig perspectief heeft op speeltijd.

Antwerp verkocht Avila in 2023 voor 12,5 miljoen euro aan de Amsterdammers en toonde interesse om de verdediger terug te halen. Vooralsnog lijkt zijn nieuwe club echter São Paulo te worden. Als het aan Ajax ligt, wordt Avila definitief verkocht, al lijkt een verhuurperiode momenteel het meest waarschijnlijk.

