BREAKING | 'Ajax-aanvaller ontbreekt tegen Eintracht Frankfurt'

Ajax kan donderdagavond in de Europa League niet beschikken over Brian Brobbey. Dat meldt ESPN. De spits reist niet meer naar Duitsland voor het duel met Eintracht Frankfurt.

Brobbey viel in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle al snel uit met een blessure. Na een kwartier moest hij al naar de kant met een knieblessure. De aanvaller is niet fit genoeg voor de Europa League-wedstrijd.

Door de blessure van Brobbey blijven er weinig opties over in de spits. Wout Weghorst kampt al langere tijd met een gebroken teen. Ook Christian Rasmussen ligt uit de roulatie. In Duitsland moet Ajax een 2-1 achterstand zien om te buigen tegen Eintracht Frankfurt.