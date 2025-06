BREAKING | 'Ajax akkoord met Liverpool én 23-jarige doelman'

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Liverpool FC over de komst van Vitezslav Jaros. De 23-jarige Tsjech wordt gehuurd van de Engelse grootmacht, waar Arne Slot de hoofdtrainer is.

Mike Verweij van De Telegraaf maakt melding van de aanstaande huurtransfer. Volgens de journalist scheiden alleen het papierwerk en de medische keuring Jaros nog van een overstap naar de Johan Cruijff Arena. Volgens Verweij zal het papierwerk vandaag afgerond worden, terwijl de keeper dinsdag of woensdag gekeurd zal worden.

Zaterdagmiddag waren alle partijen het eens over een tijdelijke overstap van de Tsjech naar Amsterdam. Liverpool FC zal binnenkort met de doelman in gesprek gaan over het openbreken, opwaarderen en verlengen van het contract van Jaros, die bij de Engelse grootmacht nog een contract tot medio 2026 heeft.