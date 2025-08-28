BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'

Ajax neemt tijdelijk afscheid van Ahmetcan Kaplan. De verdediger wordt de rest van dit seizoen verhuurd aan NEC. Dat meldt Voetbal International .

Ook FC Basel wilde Kaplan tijdelijk overnemen van de Amsterdammers. De Turk geeft NEC echter de voorkeur boven de Zwitserse ploeg. NEC zocht al een tijdje naar een defensieve versterking en heeft die nu gevonden in Kaplan. Volgens VI waren de Nijmegenaren er snel uit met de club en de speler.

De 22-jarige Kaplan ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. De verdediger is voor NEC te duur om definitief over te nemen. Ajax nam hem drie jaar geleden voor ongeveer 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor. Mede door een ernstige knieblessure kwam Kaplan tot nu toe tot slechts 25 optredens in de hoofdmacht van Ajax.