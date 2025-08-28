AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'

Amber
bron: Voetbal International
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © BSR Agency

Ajax neemt tijdelijk afscheid van Ahmetcan Kaplan. De verdediger wordt de rest van dit seizoen verhuurd aan NEC. Dat meldt Voetbal International.

Ook FC Basel wilde Kaplan tijdelijk overnemen van de Amsterdammers. De Turk geeft NEC echter de voorkeur boven de Zwitserse ploeg. NEC zocht al een tijdje naar een defensieve versterking en heeft die nu gevonden in Kaplan. Volgens VI waren de Nijmegenaren er snel uit met de club en de speler.

De 22-jarige Kaplan ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. De verdediger is voor NEC te duur om definitief over te nemen. Ajax nam hem drie jaar geleden voor ongeveer 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor. Mede door een ernstige knieblessure kwam Kaplan tot nu toe tot slechts 25 optredens in de hoofdmacht van Ajax.

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Myron Boadu

BREAKING | 'PSV troeft Ajax af en bereikt akkoord met Boadu'

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ahmetcan Kaplan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd