2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'

Míchel Sánchez

Ajax zou in Michel een nieuwe trainer hebben gevonden. De Amsterdamse club zou dinsdagochtend op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt met de 50-jarige oefenmeester.

Mike Verweij van De Telegraaf maakt deze ochtend melding van de aanstaande komst van Míchel. De 50-jarige Spanjaard zou zijn handtekening gaan zetten onder een contract dat hem tot medio 2028 de hoofdtrainer van Ajax maakt. Míchel volgt in Amsterdam zijn landgenoot Oscar Garcia op, die terug zal keren naar Jong Ajax.

Míchel is de eerste aanstelling van Jordi Cruijff bij Ajax voor het seizoen 2026/2027. De Amsterdammers hebben een beroerd seizoen achter de rug en zullen opnieuw opgebouwd moeten worden. Met Míchel verwacht Cruijff een twee-eenheid te kunnen vormen, zoals ook Erik ten Hag en Marc Overmars dat waren.

