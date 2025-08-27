BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'

Ajax gaat zich versterken met James McConnell. De Amsterdamse club heeft woensdagmiddag een overeenstemming bereikt met Liverpool over de huurdeal. Alleen de medische keuring staat de tijdelijke overgang nog in de weg, zo meldt De Telegraaf .

Ajax moet in totaal 1,5 miljoen euro betalen voor het huren van de 20-jarige middenvelder. Hij verblijft momenteel nog in Engeland, maar het is de bedoeling dat hij donderdag of vrijdag medisch gekeurd wordt. McConnell werkte in Engeland al eerder samen met trainer John Heitinga, die vorig jaar assistent-trainer was bij Liverpool. Ajax hoopte eigenlijk op een speler met ervaring, maar Edson Alvarez vertrok uiteindelijk naar Fenerbahce.

Nu is de keuze van Ajax dus gevallen op de 20-jarige McConnell. Die speelde tot nu toe dertien wedstrijden in het eerste elftal van Liverpool, waaronder drie in de Premier League. Ook speelde hij tegen PSV in de Champions League, toen de Eindhovenaren in eigen stadion met 3-2 wisten te winnen.