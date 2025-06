BREAKING | Ajax bereikt akkoord over transfer: "Geen perspectief"

Jakov Mediç gaat zijn loopbaan vervolgen bij Norwich City, zo laat Ajax woensdagmiddag weten via de officiële kanalen. De centrumverdediger had bij de club uit Amsterdam nog een contract tot medio 2028, waardoor de Engelse club een afkoopsom moet betalen.

"Voor Jakov was er bij Ajax geen perspectief, waardoor het voor beide partijen beter was om verder te kijken. Bij Norwich City wacht hem een mooie uitdaging in de Championship, wij hebben hem veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière", legt Alex Kroes uit op de website van Ajax.

Medic, die het afgelopen seizoen door Ajax werd verhuurd aan VfL Bochum, speelde in totaal slechts negen officiële wedstrijden voor Ajax en hij wist daarin één keer te scoren. De 28-jarige Medic speelde in het verleden ook voor Sankt Pauli en in 2023 maakte hij vervolgens de overstap naar Ajax. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 2 miljoen euro, waardoor de kassa weer behoorlijk rinkelt in de Johan Cruijff Arena.