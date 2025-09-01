AD Voetbalpodcast
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax transfergeruchten en nieuws

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'

Amber
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt in de slotfase van de transferwindow afscheid te nemen van Brian Brobbey. Volgens De Telegraaf heeft de Amsterdamse club een akkoord op hoofdlijnen bereikt met Sunderland over een transfer van de 23-jarige spits.

Het gaat om een som van 20 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. Brobbey ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie van Ajax. De spits zou er met zijn hoofd niet bij zijn. Hij kreeg tijd en ruimte om een transfer te regelen. Eerder kwam het nog niet van een overstap, omdat Brobbey een aanbieding van Como naast zich neer legde.

Daarnaast wilde hij niet naar Stade Rennes en Lille en AS Roma pakten niet door. Nu hoopt Sunderland de spits aan te trekken. "Sunderland moet nu nog een persoonlijk akkoord bereiken met de speler voor wie er een contract voor 5 seizoenen klaarligt", aldus De Telegraaf. 

De Engelse markt sluit maandagavond om 20:00 uur. "Mocht de huidige nummer zes van de Premier League erin slagen een akkoord met de speler zelf te bereiken, dan zullen de Amsterdammers snel moeten schakelen. De Nederlandse transfermarkt sluit zestien uur later dan de Engelse", schrijft De Telegraaf.

