BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer

Míchel is officieel de nieuwe trainer van Ajax. De Spaanse trainer tekent een tweejarig contract bij de Amsterdammers tot medio 2028.

Ajax bevestigt zondagmiddag via de officiële kanalen dat Míchel de nieuwe trainer wordt. Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kortweg Míchel, wordt definitief de opvolger van Oscar García. De vijftigjarige trainer komt over van Girona en zet zijn handtekening onder een tweejarig contract.

Ajax betaalt geen transfersom voor de geboren Madrileen. Míchel degradeerde met Girona in de laatste speelronde uit La Liga. Nadat het seizoen ten einde kwam, kon Jordi Cruijff de deal met Míchel rondmaken. Eerder presteerde hij goed met Girona in de Spaanse competitie. Zo werd hij in 2024 knap derde.