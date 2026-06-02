Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer

Sara
bron: Ajax
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Míchel is officieel de nieuwe trainer van Ajax. De Spaanse trainer tekent een tweejarig contract bij de Amsterdammers tot medio 2028.

Ajax bevestigt zondagmiddag via de officiële kanalen dat Míchel de nieuwe trainer wordt. Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kortweg Míchel, wordt definitief de opvolger van Oscar García. De vijftigjarige trainer komt over van Girona en zet zijn handtekening onder een tweejarig contract.

Ajax betaalt geen transfersom voor de geboren Madrileen. Míchel degradeerde met Girona in de laatste speelronde uit La Liga. Nadat het seizoen ten einde kwam, kon Jordi Cruijff de deal met Míchel rondmaken. Eerder presteerde hij goed met Girona in de Spaanse competitie. Zo werd hij in 2024 knap derde. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Míchel

Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"

0
Rayane Bounida

'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"

BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer

'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'

'Ajax moet vrezen: PSV mengt zich in strijd om NEC-uitblinker'

Ahmetcan Kaplan krijgt slecht nieuws en kan zijn koffers pakken

'Ajax kan cashen: NEC en Turkse topclub willen verdediger kopen'

Mike Verweij noemt drie trainers: "Zij bleken niet haalbaar"

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws