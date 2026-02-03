BREAKING | Ajax bevestigt miljoenendeal: "Enorm veel potentie"

Maher Carrizo heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2030, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Marijn Beuker is vol lof over de talentvolle vleugelaanvaller, die overkomt van CA Vélez Sarsfield en met rugnummer 7 gaat spelen in de Johan Cruijff Arena.

"Maher is een jonge speler met enorm veel potentie", legt hij uit op de Ajax-site. "Hij kan worden getypeerd als een rechtsbuiten die graag de actie zoekt, naar binnen trekt en continu dreiging creëert met dribbels, schoten en voorzetten. Hij brengt met zijn karakter en energie bovendien iets extra’s binnen de ploeg", aldus Beuker, die laat weten dat Carrizo waarschijnlijk ook veel wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zal gaan spelen.

"Deze transferwindow was het onze prioriteit om het team op korte termijn te versterken op diverse posities en tegelijkertijd om te blijven bouwen aan de toekomst. De komende periode krijgt Maher de ruimte om te acclimatiseren en te wennen aan het niveau", vervolgt hij. "Hij zal daarbij minuten gaan maken bij Jong Ajax, maar hij zal ook zijn kansen krijgen in Ajax 1, om daar via invalbeurten verder door te groeien", besluit Beuker.