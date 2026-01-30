Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
BREAKING | Ajax bevestigt transfer: "Een bewezen doelpuntenmaker"

Niek
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Paulo Da Silva heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2028, zo bevestigt de club uit Amsterdam via de officiële kanalen. De talentvolle aanvaller (18) komt over van NEC en zal aansluiten bij Ajax Onder 19. 

Marijn Beuker is blij met de komst van de jeugdinternational. "Paulo is een fysiek sterke spits en een bewezen doelpuntenmaker. Hij is technisch onderlegd en met zijn zelfverzekerde uitstraling is hij een speler die uitstekend bij ons past. Paulo sluit in eerste instantie aan bij Ajax O19", vertelt hij. 

"Daarna hopen wij dat hij zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie", vervolgt Beuker op de Ajax-site. "Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat we met Paulo een speler hebben aangetrokken die de potentie heeft om hier te slagen", besluit de bestuurder optimistisch. 

