BREAKING | Ajax bevestigt transfer: "Een echt trainingsbeest"

Maarten Paes heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Marijn Beuker is blij met de komst van de 27-jarige doelman, die overkomt van FC Dallas.

"Nadat wij werden geïnformeerd over de concrete interesse in Remko Pasveer hebben we direct gehandeld", blikt hij terug. "We volgen Maarten al een aantal seizoenen en zijn blij dat het ons nu is gelukt hem naar Ajax te halen. De focus lag op een ervaren en betrouwbare keeper en Maarten voldoet ruimschoots aan deze criteria", constateert Beuker.

"Hij is bovendien een echt trainingsbeest, een teamspeler met een topsportmentaliteit die perfect past bij het type doelman waarnaar we op zoek waren. In combinatie met de talentvolle doelmannen die we al in huis hebben, staat er zo een stevig fundament voor de komende seizoenen", besluit de bestuurder op de Ajax-website.