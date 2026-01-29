BREAKING | Ajax bevestigt transfer: "Een explosieve buitenspeler"

Samory Kone heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2028, zo bevestigt de club uit Amsterdam via de officiële kanalen. Marijn Beuker is vol lof over de 16-jarige aanvaller, die overkomt van RSC Anderlecht.

"Samory is een explosieve buitenspeler die veel creativiteit met zich meebrengt", vertelt hij op de Ajax-site. "Hij is technisch zeer begaafd en sterk in 1-tegen-1 situaties. Bovendien komt Samory uit de gerenommeerde jeugdopleiding van Anderlecht en hij heeft daar laten zien over een enorm potentieel te beschikken."

"We zijn blij dat opnieuw een talentvolle speler dankzij het goede werk van onze jeugdscouting voor Ajax heeft gekozen en we hebben er vertrouwen in dat hij zich bij ons verder gaat ontwikkelen", besluit de bestuurder enthousiast. Koné speelde dit seizoen bij Anderlecht O18, maar gaat bij Ajax O16 aansluiten.