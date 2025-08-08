Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Ajax bevestigt transfer Itakura: "De eerste Japanner"

Niek
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich definitief weten te versterken met Ko Itakura, zo bevestigt de club uit Amsterdam via de officiële kanalen. De Japanse centrumverdediger heeft een contract tot medio 2029 getekend met een optie voor nog een jaar. 

Technisch directeur Alex Kroes is blij met met de aanwinst. "We zijn blij dat Ko zijn handtekening onder een contract bij Ajax heeft gezet. We zijn er lang en zorgvuldig mee bezig geweest. Hij is de eerste Japanner die voor onze club gaat spelen, een bijzonder moment", vertelt hij op de clubsite.

"Ko brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben", vervolgt Kroes. "Hij is betrouwbaar in de duels, comfortabel aan de bal en tactisch sterk. Daarnaast kan hij met zijn coaching en mentaliteit een belangrijke rol spelen binnen het team. We kijken ernaar uit om hem in het Ajax-shirt te zien."

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in Como

Heitinga hakt knopen door en wijst nieuwe Ajax-aanvoerders aan

0
Cristian Willaert namens ESPN

Cristian Willaert: "Hij verdient een salaris van 10 miljoen euro"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd