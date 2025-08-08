BREAKING | Ajax bevestigt transfer Itakura: "De eerste Japanner"

Ajax heeft zich definitief weten te versterken met Ko Itakura, zo bevestigt de club uit Amsterdam via de officiële kanalen. De Japanse centrumverdediger heeft een contract tot medio 2029 getekend met een optie voor nog een jaar.

Technisch directeur Alex Kroes is blij met met de aanwinst. "We zijn blij dat Ko zijn handtekening onder een contract bij Ajax heeft gezet. We zijn er lang en zorgvuldig mee bezig geweest. Hij is de eerste Japanner die voor onze club gaat spelen, een bijzonder moment", vertelt hij op de clubsite.

"Ko brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben", vervolgt Kroes. "Hij is betrouwbaar in de duels, comfortabel aan de bal en tactisch sterk. Daarnaast kan hij met zijn coaching en mentaliteit een belangrijke rol spelen binnen het team. We kijken ernaar uit om hem in het Ajax-shirt te zien."