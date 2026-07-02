BREAKING: Ajax deelt thuisshirt voor aankomende Eredivisie-seizoen

Ajax is trots: "Het iconsiche wit-rood-witte shirt heeft een tijdloos karakter. De witte crewneck kraag en het verfijnde wafelpatroon in de stof geven het tenue een klassieke uitstraling", schrijft de club op haar website over het shirt.

Het shirt heeft een frisse en rustige look. "Net als bij het eerder gelanceerde derde shirt zijn de drie Amsterdamse Andreaskruisen verwerkt als detail in de nek van het shirt. Het thuisshirt komt met witte shorts en kousen."