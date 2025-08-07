Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

BREAKING | Ajax en 'BMG' rond over Itakura: "Maximaal 12 miljoen"

Niek
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Het Algemeen Dagblad en ESPN weten het inmiddels zeker: Ko Itakura maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Ajax. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over een vaste transfersom van 10 miljoen euro. 

Door bonussen kan het totaalpakket volgens Johan Inan oplopen tot 'maximaal 12 miljoen' euro. De Japanse centrumverdediger heeft zelf ook al een persoonlijk akkoord met de club uit Amsterdam. Hij kan tot medio 2029 tekenen met een optie voor nog een jaar. 

Itakura moet bij de ploeg van trainer John Heitinga voor de nodige ervaring gaan zorgen in de achterhoede. Door de blessure van Josip Sutalo vormen Aaron Bouwman en Youri Baas op dit moment (waarschijnlijk) het hart van de verdediging, terwijl de jonge doelman Jaros onder de lat staat. 

