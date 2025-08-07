BREAKING | Ajax en 'BMG' rond over Itakura: "Maximaal 12 miljoen"

Het Algemeen Dagblad en ESPN weten het inmiddels zeker: Ko Itakura maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Ajax. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over een vaste transfersom van 10 miljoen euro.

Door bonussen kan het totaalpakket volgens Johan Inan oplopen tot 'maximaal 12 miljoen' euro. De Japanse centrumverdediger heeft zelf ook al een persoonlijk akkoord met de club uit Amsterdam. Hij kan tot medio 2029 tekenen met een optie voor nog een jaar.

Itakura moet bij de ploeg van trainer John Heitinga voor de nodige ervaring gaan zorgen in de achterhoede. Door de blessure van Josip Sutalo vormen Aaron Bouwman en Youri Baas op dit moment (waarschijnlijk) het hart van de verdediging, terwijl de jonge doelman Jaros onder de lat staat.