BREAKING | 'Ajax en Daley Blind zijn in contact over terugkeer'

Ajax en Daley Blind zijn in contact over een terugkeer van de voetballer naar Amsterdam. Volgens VoetbalPrimeur zou de ervaren Blind graag willen terugkeren bij zijn oude club, om er zijn loopbaan te beëindigen.

Ajax zou contact hebben gezocht met de voormalig voetballer van de Amsterdammers, die momenteel onder contract staat bij het Spaanse Girona. Niet alleen Blind zelf, maar ook zijn familie zou positief tegenover een terugkeer naar Nederland staan. Blind heeft echter nog wel een doorlopend contract in Girona, waardoor de Spaanse club zal moeten meewerken.

Een hereniging is echter nog geen uitgemaakte zaak. Ajax heeft nog veel puzzelstukjes te leggen binnen de selectie, aangezien de nodige spelers terugkeren van een verhuurperiode. Blind heeft zelf één duidelijke wens en dat is afsluiten bij Ajax. In Amsterdam wordt hij gezien als één van de opties op de vijf- en zes-positie.