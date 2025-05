BREAKING | 'Ajax en Davy Klaassen akkoord over meerjarig contract'

De verbintenis van Klaassen wordt dus verlengd tot medio 2027, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de journalist gaat hiermee de wens van de harde kern in vervulling. Na de laatste competitiewedstrijd bleek dat Ajax de landstitel definitief had verspeeld, maar werd Klaassen massaal toegezongen.

Dit seizoen startte de middenvelder tien keer als aanvoerder en had hij met doelpunten in zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen PSV een groot aandeel in de inhaalslag die Ajax sloeg. De overwinningen tegen de Eindhovenaren bleken toch niet voldoende voor de landstitel.