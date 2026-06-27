BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden

Marijn Beuker gaat Ajax een dezer dagen verlaten. Het contract van de bestuurder in Amsterdam zal ontbonden worden.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het vertrek van Beuker viel te voorspellen, gezien Jordi Cruijff zijn aanstelling als technisch directeur al als een teken aan de wand gezien kon worden. Nu gaan Beuker en Ajax dus officieel uit elkaar.

In Amsterdam had Beuker nog een contract tot medio 2028. Ajax en Beuker zijn het eens geworden over de ontbinding van zijn contract. Hij was sinds 2023 actief bij de club en kwam op voorspraak van Louis van Gaal naar Amsterdam.