BREAKING | Ajax en Tsygankov akkoord, transfersom al uitgelekt'

Ajax verwacht de transfer van Viktor Tsygankov deze week definitief af te ronden. De Amsterdammers hebben inmiddels een mondeling akkoord bereikt met de 28-jarige aanvaller. Eerder werd al overeenstemming op hoofdlijnen bereikt met Girona over de transfer.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde woensdagavond dat het akkoord tussen Ajax en Tsygankov er inmiddels ligt. "Ajax bereikt mondeling akkoord met Viktor #Tsygankov (28). Contract tot medio 2029; transfersom minder dan 5 miljoen euro. Het papierwerk nu in orde gemaakt." Daarmee lijkt niets een overgang van de Oekraïner naar Amsterdam nog in de weg te staan. Volgens De Telegraaf wordt verwacht dat de transfer deze week definitief wordt afgerond. Tsygankov kan in Amsterdam een contract tot medio 2029 tekenen.

Ook de transfersom is inmiddels uitgelekt. Verweij meldt dat Ajax minder dan vijf miljoen euro betaalt aan Girona voor de 67-voudig international. Daarmee lijkt de deal financieel binnen de kaders te vallen die de club voor ogen had. De komst van Tsygankov moet één van de twee opengevallen plekken op de flanken invullen. Na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain wilde Ajax twee nieuwe buitenspelers aantrekken. Tsygankov kan zowel vanaf rechts als vanaf links spelen en geeft trainer John Heitinga daarmee meerdere opties.