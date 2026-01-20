Laatste nieuws
BREAKING | 'Ajax gaat Raúl Moro (23) verkopen aan Spaanse club'

Niek
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Ajax-aanvaller Raúl Moro keert na ruim een half jaar alweer terug naar Spanje, zo weten Lentin Goodijk en Tim van Duijn dinsdagmiddag te melden op de website van VI. De 23-jarige lijkt namelijk (definitief) te verkassen naar Osasuna. 

"Osasuna was afgelopen zomer ook al in de markt voor Moro en meldde zich in januari opnieuw", blikt het duo terug. "Ajax stond in eerste instantie niet te springen om de Spanjaard te laten gaan, aangezien de club nog altijd wel potentie in hem ziet, maar het lijkt er nu toch van te gaan komen."

"Er waren meer Spaanse club met interesse voor Moro, maar daar die zetten in op een huurconstructie die voor Ajax niet erg aantrekkelijk was. Osasuna is bereid om de dribbelaar te kopen", besluiten Goodijk en Van Duijn. Ajax betaalde vorig jaar nog zo'n 10 miljoen euro voor de behendige vleugelaanvaller. 

