BREAKING | Ajax grijpt in; Fred Grim moet per direct vertrekken

Fred Grim is ontslagen als interim-trainer van Ajax. Na de nederlaag tegen FC Groningen heeft de clubleiding besloten in te grijpen. Oscar García neemt het roer over, zo melden De Telegraaf en Voetbal International zondagavond.

Grim was eerder aangesteld als opvolger van John Heitinga, die in november vorig jaar werd ontslagen. In januari werd bekend dat de voormalig doelman het seizoen als interim-trainer zou afmaken, maar nu moet Grim dus ook vertrekken. De 3-1 nederlaag tegen FC Groningen bleek de laatste wedstrijd voor Grim als interim-trainer; hij keert terug naar zijn eerdere rol binnen de club.

García, momenteel werkzaam bij Jong Ajax, wordt doorgeplaatst naar het eerste elftal. Ajax kent een moeizaam slot van de competitie en won slechts één van de laatste zeven wedstrijden. De ploeg moet flink aan de bak om een plek voor de Champions League-voorronde veilig te stellen. Feyenoord lijkt uit het zicht te raken, terwijl NEC en FC Twente dichterbij komen.