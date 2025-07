BREAKING | 'Ajax heeft beet, Gloukh tekent meerjarig contract'

Ajax heeft eindelijk zijn gewenste versterking binnen: Oscar Gloukh staat op het punt om te tekenen bij de club. De 21-jarige Israëlische aanvallende middenvelder komt over van RB Salzburg en zal naar verwachting deze week nog een contract tot de zomer van 2030 ondertekenen in Amsterdam. Dat melden bronnen aan ESPN. Ook Voetbal International meldt dat de deal 'zo goed als zeker' is.