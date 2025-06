BREAKING | "Ajax heeft een persoonlijk akkoord met Raul Moro"

Ajax is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen, zo weet verslaggever Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De clubwatcher weet te melden dat de club uit Amsterdam, na Italië O21 - Spanje O21, een mondeling akkoord heeft bereikt met Raul Moro.

"Volgens bronnen rondom de speler gaat het om een contract voor vier seizoenen", schrijft hij. "Ajax deed deze week een nieuw bod, maar het is een complicerende factor dat de Spaanse club op het punt staat een nieuwe eigenaar te krijgen. Toch is er in de Johan Cruijff ArenA goede hoop de deal te kunnen maken", weet Verweij te melden.

Moro kan zowel als links- en rechtsbuiten uit de voeten, waardoor hij bij Ajax de concurrentiestrijd moet aangaan met spelers als Mika Godts, Oliver Edvardsen, Bertrand Traoré en Steven Berghuis. Laatstgenoemde kan echter ook op het middenveld uit de voeten, terwijl Traoré ook nog in de punt van de aanval zou kunnen spelen.