BREAKING | 'Ajax heeft na Tomiyasu volgende winterversterking binnen'
Ajax is bij de zoektocht naar een linksback uitgekomen op Julio Soler. Dat meldt de Italiaanse journalist Matteo Moretto. De Argentijnse verdediger komt over van Bournemouth.
"Julio Soler staat op het punt om op huurbasis naar Ajax te vertrekken", schrijft de journalist op het platform X. "De linksback van Bournemouth heeft de deal al rond."
Eerder vandaag meldde de Argentijnse journalist Uriel Lugt al dat Ajax in haar zoektocht naar een linksback was uitgekomen op Soler.
De Argentijnse linksback was dit seizoen goed voor twee optredens in de Premier League en één in de Carabao Cup waarin hij in de basis mocht starten.
