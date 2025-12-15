Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
BREAKING | 'Ajax heeft na Tomiyasu volgende winterversterking binnen'

Noah
bron: Matteo Moretto
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax is bij de zoektocht naar een linksback uitgekomen op Julio Soler. Dat meldt de Italiaanse journalist Matteo Moretto. De Argentijnse verdediger komt over van Bournemouth.

"Julio Soler staat op het punt om op huurbasis naar Ajax te vertrekken", schrijft de journalist op het platform X. "De linksback van Bournemouth heeft de deal al rond."

Eerder vandaag meldde de Argentijnse journalist Uriel Lugt al dat Ajax in haar zoektocht naar een linksback was uitgekomen op Soler.

De Argentijnse linksback was dit seizoen goed voor twee optredens in de Premier League en één in de Carabao Cup waarin hij in de basis mocht starten.

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"

0
Marc Overmars

Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
0 reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
