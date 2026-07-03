BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"

Marc-André ter Stegen gaat zijn loopbaan definitief vervolgen bij Ajax, zo weet Mike Verweij te melden via X en op de website van de Telegraaf . De verslaggever laat weten dat er een principeakkoord is tussen alle partijen en dat het gaat om een huurovereenkomst voor 1 jaar.

"De wens van Ter Stegen dichter bij zijn vaderland te gaan spelen heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze voor Ajax", verklapt Verweij. "Technisch directeur Jordi Cruijff was weken bezig om de puzzel te leggen. Dat was niet makkelijk, omdat de Duitser in zijn hoogtijdagen een nieuw contract tekende bij FC Barcelona en een riant jaarsalaris verdient", vervolgt de clubwatcher.

"Inmiddels is er een voor alle partijen bevredigende verdeling, zo wordt door meerdere bronnen bevestigd. Ter Stegen is een goede bekende van de nieuwe trainer Michel, met wie hij vorig seizoen samenwerkte bij Girona", blikt hij terug. "Door een hamstringblessure kwam hij maar tot twee optredens in de hoofdmacht. Ajax heeft de garantie dat Ter Stegen weer volledig fit is en direct onder de lat kan staan", besluit Verweij.