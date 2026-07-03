Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"

Niek
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © Pro Shots

Marc-André ter Stegen gaat zijn loopbaan definitief vervolgen bij Ajax, zo weet Mike Verweij te melden via X en op de website van de Telegraaf. De verslaggever laat weten dat er een principeakkoord is tussen alle partijen en dat het gaat om een huurovereenkomst voor 1 jaar. 

"De wens van Ter Stegen dichter bij zijn vaderland te gaan spelen heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze voor Ajax", verklapt Verweij. "Technisch directeur Jordi Cruijff was weken bezig om de puzzel te leggen. Dat was niet makkelijk, omdat de Duitser in zijn hoogtijdagen een nieuw contract tekende bij FC Barcelona en een riant jaarsalaris verdient", vervolgt de clubwatcher.

"Inmiddels is er een voor alle partijen bevredigende verdeling, zo wordt door meerdere bronnen bevestigd. Ter Stegen is een goede bekende van de nieuwe trainer Michel, met wie hij vorig seizoen samenwerkte bij Girona", blikt hij terug. "Door een hamstringblessure kwam hij maar tot twee optredens in de hoofdmacht. Ajax heeft de garantie dat Ter Stegen weer volledig fit is en direct onder de lat kan staan", besluit Verweij. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen kritisch: "Hij heeft in Amsterdam weer volledig gefaald"

0
Maurice Steijn

Steijn over Bergwijn als aanvoerder: "Zij wilden dat liever niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"

Driessen kritisch: "Hij heeft in Amsterdam weer volledig gefaald"

Steijn over Bergwijn als aanvoerder: "Zij wilden dat liever niet"

Haller vertrekt weer uit Eredivisie: "Een keuze vanuit het hart"

Rafael van der Vaart tipt KNVB: "Die moet je sowieso benaderen"

Weghorst krijgt complimenten: "Dat was natuurlijk geen toeval"

Ajax wint strijd om handtekening talent: "Eerst kwam Feyenoord"

'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws