BREAKING: Ajax houdt sterkhouder aan boord; jaar verlenging

Ajax en Remko Pasveer hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. Het contract dat deze zomer afliep wordt met één jaar verlengd.

Dat meldt Ajax via haar officiële kanalen. Pasveer begon zijn carrière bij FC Twente. Later speelde hij nog voor Heracles Almelo, PSV en Vitesse. Op 23 april 2021 maakte hij de overstap van Vitesse naar Ajax, waar hij het afgelopen seizoen eerste keeper was.

De tweevoudig international maakte op 7 augustus 2021 zijn debuut en keepte tot nu toe 93 officiële wedstrijden voor Ajax 1. In 2021/2022 werd hij met de Amsterdammers ook landskampioen.