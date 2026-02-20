Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
BREAKING | Ajax kan voorlopig geen beroep doen op Vítězslav Jaroš

Joram
bron: Voetbal International
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Ajax kan voorlopig geen beroep doen op doelman Vítězslav Jaroš. De 24-jarige Tsjech liep vrijdag op de training een knieblessure op en is naar verwachting langere tijd uitgeschakeld. Dat meldt Voetbal International vrijdagavond.

Daardoor staat nieuwkomer Maarten Paes voor zijn debuut in Amsterdam, en dat uitgerekend tegen zijn oude club NEC. Paes werd deze winter aangetrokken als tweede keeper en zat afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard voor het eerst bij de selectie. De 27-jarige doelman kwam voor het laatst in actie in oktober, bij Indonesië.

Door de blessure van Jaroš schuift Paes nu direct door naar de basis. Zaterdagavond zal hij onder de lat staan tegen NEC, de club waar hij eerder onder contract stond. Voor Jaroš is de timing extra zuur: zijn huurperiode loopt komende zomer af en het is onzeker of hij dit seizoen nog minuten kan maken voor Ajax.

Vitezslav Jaros Maarten Paes
