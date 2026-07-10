BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Ajax heeft per direct afscheid genomen van Branco van den Boomen, zo laat de club uit Amsterdam vrijdagochtend weten via de officiële kanalen. Het contract van de 30-jarige middenvelder, die in het verleden nog onder contract stond bij SC Heerenveen, is ontbonden.
Van den Boomen had in de Johan Cruijff Arena nog een contract tot medio 2027, maar hij kwam niet voor in de toekomstplannen van de nieuwe Spaanse trainer Michel. De routinier heeft in totaal 56 wedstrijden bij Ajax gespeeld en nam daarbij één treffer voor zijn rekening.
Van den Boomen, die in Frankrijk ook nog bij clubs als Toulouse en Angers SCO heeft gespeeld, kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Ajax heeft een foto gepubliceerd via de officiële kanalen met de tekst 'Thank you, Branco' om de speler te bedanken voor zijn inzet.
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