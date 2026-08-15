BREAKING | 'Ajax legt miljoenenbod neer bij NEC voor sterkhouder'

Ajax heeft zich gemeld voor Darko Nejasmic. De Amsterdammers zouden zaterdag een bod van 6,5 miljoen euro plus maximaal drie miljoen euro aan bonussen hebben uitgebracht op de middenvelder van NEC, zo meldt het X-account WFCGroningen .

Nejasmic is met zijn sterke prestaties uitgegroeid tot een van de opvallende spelers in de Eredivisie. De 27-jarige Kroaat speelt als controlerende middenvelder en beschikt bij NEC over een aflopend contract.

Een transfer naar Ajax lijkt voorlopig echter nog geen uitgemaakte zaak. NEC moet nog reageren op het voorstel van de Amsterdammers en het is volgens de berichtgeving niet eenvoudig om tot een akkoord te komen.