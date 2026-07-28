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BREAKING | 'Ajax maakt werk van terugkeer van Edson Álvarez'

Amber
bron: De Telegraaf
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Ajax denkt aan de terugkeer van Edson Álvarez. Volgens De Telegraaf maakt de Amsterdamse club 'serieus werk' van de terugkeer van de 28-jarige middenvelder. De transfer wordt echter als 'gecompliceerd' omschreven. Ajax onderzoekt daardoor allerlei mogelijkheden.

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De Amsterdammers moeten daarbij wel haast maken, want ook Real Sociedad wil Álvarez hebben. Ajax wil de Mexicaans international graag toevoegen aan de selectie. Jordi Cruijff voerde al een gesprek met de beoogde nummer zes. Álvarez speelde tussen 2019 en 2023 al voor Ajax. Hij werd tweemaal landskampioen, won eenmaal de KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

Daarna werd hij voor 38 miljoen euro verkocht aan West Ham United. Die club wil nu nog zo'n vijftien miljoen euro ontvangen voor de 103-voudig international. "Om dat bedrag te kunnen ophoesten, wil Ajax eerst spelers verkopen. Maar qua uitgaande transfers loopt het nog geen storm", schrijft clubwatcher Mike Verweij. 

Toch is er een mogelijkheid: volgens bronnen in Engeland krijgt Ajax nog zo'n veertien miljoen euro van West Ham United voor de transfer van Álvarez in 2023. "Toch creëert Ajax naar verluidt liever via een transfer zijn eigen ’oorlogskas’ dan de laatste betalingstermijnen van West Ham United naar voren te halen", aldus Verweij. Ook Real Sociedad wil Álvarez graag toevoegen aan de selectie.

Die Spaanse club biedt ruim 7,5 miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten van de Mexicaan. Door middel van bonussen kan telkens een percentage bijgekocht worden. "Ook in Amsterdam zou die optie worden bestudeerd, net als de kans om hem te huren. Maar West Ham United wil op dit moment liever verkopen", besluit Verweij.

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