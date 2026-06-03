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BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'

Sara
bron: Matteo Moretto
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

Een transferstunt is in de maak voor Ajax. Volgens transferjournalist Matteo Moretto van het Spaanse Marca is Ajax dichtbij een akkoord met Dani Ceballos. 

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De verdediger van Real Madrid werd al een tijdje in verband gebracht met Ajax. Hij is bij Real Madrid op een zijspoor beland en kwam de laatste periode niet meer aan spelen toe. Nu lijkt Jordi Cruijff op weg om de Spanjaard naar de Johan Cruijff Arena te halen.   

'Ajax staat op het punt Dani Ceballos te contracteren', schrijft de transferverslaggever dinsdagavond laat op X. 'De onderhandelingen met Real Madrid gaan de goede kant op.' Volgens Matteo gaat het om zo'n zes miljoen euro voor de verdediger. 

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