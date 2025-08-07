BREAKING | 'Ajax nadert akkoord over Ko Itakura: €11-13 miljoen'

Ajax is 'in verregaande onderhandeling' met Borussia Mönchengladbach over de transfer van Ko Itakura, zo weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport te melden via X. Beide partijen hebben al een akkoord bereikt over een vaste transfersom van 10 miljoen euro.

Door bonussen kan het totaalpakket waarschijnlijk oplopen tot een bedrag tussen de 11 en 13 miljoen euro. De Japanse centrumverdediger heeft zelf ook al een persoonlijk akkoord met de club uit Amsterdam. Hij kan tot medio 2029 tekenen met een optie voor nog een jaar.

Itakura moet bij de ploeg van trainer John Heitinga voor de nodige ervaring gaan zorgen in de achterhoede. Door de blessure van Josip Sutalo vormen Aaron Bouwman en Youri Baas op dit moment (waarschijnlijk) het hart van de verdediging, terwijl de jonge doelman Jaros onder de lat staat.