BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax gaat waarschijnlijk op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer presenteren. De club uit Amsterdam is in verregaande onderhandelingen met Míchel.
Ajax heeft de trainer van Girona bijna binnen, zo melden bronnen aan ESPN. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de invulling van zijn staf en de duur van het contract, maar alle partijen hebben de intentie om spoedig tot een akkoord te komen.
Míchel gaat in Amsterdam de huidige hoofdtrainer Óscar García vervangen. García gaat een stapje terugdoen en wordt niet meer bij het eerste elftal betrokken. Het is nog niet duidelijk of de oefenmeester terugkeert in zijn eerdere rol als trainer van Jong Ajax.
Míchel heeft een aflopend contract bij Girona, waarmee hij onlangs degradeerde uit het hoogste niveau van Spanje. De vijftigjarige oefenmeester wist Girona echter eerder nog naar de Champions League te leiden en werd destijds zelfs in verband gebracht met Manchester City.
De Spanjaard speelt bovendien goed verzorgd positiespel, met een geduldige opbouw van achteruit, en past in dat geval goed bij de filosofie van de Amsterdamse club. Toch zijn er ook twijfels, omdat Bayer Leverkusen af zag van de komst van García vanwege twijfels over de beheersing van de Engelse taal.
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwkkend"
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."