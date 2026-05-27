2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Bjorn
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Ajax gaat waarschijnlijk op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer presenteren. De club uit Amsterdam is in verregaande onderhandelingen met Míchel.

Ajax heeft de trainer van Girona bijna binnen, zo melden bronnen aan ESPN. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de invulling van zijn staf en de duur van het contract, maar alle partijen hebben de intentie om spoedig tot een akkoord te komen.

Míchel gaat in Amsterdam de huidige hoofdtrainer Óscar García vervangen. García gaat een stapje terugdoen en wordt niet meer bij het eerste elftal betrokken. Het is nog niet duidelijk of de oefenmeester terugkeert in zijn eerdere rol als trainer van Jong Ajax.

Míchel heeft een aflopend contract bij Girona, waarmee hij onlangs degradeerde uit het hoogste niveau van Spanje. De vijftigjarige oefenmeester wist Girona echter eerder nog naar de Champions League te leiden en werd destijds zelfs in verband gebracht met Manchester City. 

De Spanjaard speelt bovendien goed verzorgd positiespel, met een geduldige opbouw van achteruit, en past in dat geval goed bij de filosofie van de Amsterdamse club. Toch zijn er ook twijfels, omdat Bayer Leverkusen af zag van de komst van García vanwege twijfels over de beheersing van de Engelse taal.

