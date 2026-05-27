BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'

Ajax gaat waarschijnlijk op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer presenteren. De club uit Amsterdam is in verregaande onderhandelingen met Míchel.

Ajax heeft de trainer van Girona bijna binnen, zo melden bronnen aan ESPN. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de invulling van zijn staf en de duur van het contract, maar alle partijen hebben de intentie om spoedig tot een akkoord te komen.

Míchel gaat in Amsterdam de huidige hoofdtrainer Óscar García vervangen. García gaat een stapje terugdoen en wordt niet meer bij het eerste elftal betrokken. Het is nog niet duidelijk of de oefenmeester terugkeert in zijn eerdere rol als trainer van Jong Ajax.