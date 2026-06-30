BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
Ajax heeft een nieuwe aanwinst binnen. Jano Monserrate komt over van Atlético Madrid. De twintigjarige middenvelder heeft een contract voor vier jaar getekend in Amsterdam. Hij sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.
Eerder deze week werd al bekend dat Monserrate in contact was met Ajax. Nu zijn alle partijen akkoord en is de transfer volledig afgerond. Het jonge talent is dinsdagmiddag gepresenteerd in Amsterdam.
Monseratte is een twintigjarige Spaans jeugdinternational die in de jeugd speelde bij Atlético Madrid. Hij maakte afgelopen seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht. Hij kan zowel als centrale als aanvallende middenvelder uit de voeten.
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BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
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