BREAKING | 'Ajax op hoofdlijnen akkoord met Kodai Sano (22)'

Ajax heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Kodai Sano. Dat meldt De Telegraaf zojuist. De 22-jarige uitblinker van NEC kan in Amsterdam een contract tot de zomer van 2030 tekenen.

Het is nu aan Ajax om een akkoord te bereiken met NEC. Een eerste bod van de Amsterdammers, tien miljoen euro en de transferrechten van de nu van Ajax gehuurde verdediger Ahmetcan Kaplan, werd van tafel geveegd in Nijmegen. De Nijmegenaren willen Sano helemaal niet aan Ajax verkopen, zo hebben ze aangegeven,

NEC zou minimaal twintig miljoen euro willen ontvangen. Sano wil op zijn beurt echter graag naar Ajax. Naar verluidt kan hij bij de club ongeveer vijf keer zoveel verdienen als bij NEC, waar hij als niet-EU-speler tot zijn 21e 250 duizend euro bruto en momenteel drie ton netto ontvangt. "De belangrijkste reden om naar Ajax te willen verkassen, is volgens bronnen rondom de speler echter het feit dat hij daar meer kans denkt te maken op deelname aan het WK met Japan", meldt De Telegraaf.

Ajax vindt een transfersom van twintig miljoen euro 'niet marktconform'. Naar verluidt wil Ajax tot vijftien miljoen euro gaan.