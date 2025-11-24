BREAKING | 'Ajax praat vandaag in buitenland met Jordi Cruijff'

Menno Geelen en Marijn Beuker zijn vandaag namens Ajax in het buitenland om te praten met Jordi Cruijff, zo weten Johan Inan en Sjoerd Mossou te melden op de website van het Algemeen Dagblad. De 51-jarige bestuurder is in beeld als de nieuwe technisch directeur.

"De gesprekken bevinden zich nog in een oriënterende fase, verzekeren ingewijden. Beide partijen willen eerst ondervinden of het klikt en of ze heil zien in elkaars plannen. Op basis daarvan moet vervolgens worden bepaald of er een basis is om te onderhandelen over een dienstverband", aldus Inan en Mossou.

De club uit Amsterdam is op zoek naar een opvolger voor Alex Kroes, die heeft aangegeven dat hij na dit seizoen zal vertrekken. Cruijff heeft als jeugdspeler een verleden bij Ajax en was als (technisch) bestuurder werkzaam bij clubs als AEK LArnaca, Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona.