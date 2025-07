BREAKING | 'Ajax-transfer op hoofdlijnen rond: transfersom bekend'

Ajax en Red Bull Salzburg hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de komst van Oscar Gloukh. De Amsterdammers betalen vijftien miljoen euro voor de 21-jarige spelmaker uit Israël, met de mogelijkheid dat het bedrag door bonussen nog oploopt. Dat meldt De Telegraaf , dat stelt dat de deal zo goed als rond is.

Ook tussen Ajax en Gloukh zelf wordt flinke progressie geboekt. Beide partijen naderen een overeenkomst over een contract tot de zomer van 2030. Zijn salaris kan via bonussen, onder meer bij kwalificatie voor de Champions League, oplopen tot 1,8 miljoen euro bruto. Verwacht wordt dat Gloukh dinsdag al niet meer in actie komt voor Salzburg in de Champions League-voorronde tegen SK Brann.

De 21-voudig international van Israël zou zich in plaats daarvan snel melden in Amsterdam voor de medische keuring en afronding van de transfer. Daarmee handelt Ajax de deal razendsnel af, nadat de interesse pas drie dagen geleden naar buiten kwam. Gloukh geldt volgens De Telegraaf als dé topaankoop van deze transferperiode.

Met zijn komst krijgt Ajax de gewenste creativiteit op het middenveld. Gloukh maakte indruk bij Red Bull Salzburg, waar hij in honderd officiële duels tot 21 doelpunten en 23 assists kwam. Eerder droeg hij het shirt van Maccabi Tel Aviv. Hij wordt de derde versterking deze zomer, na doelman Vitezslav Jaros (gehuurd van Liverpool) en aanvaller Raul Moro (overgenomen van Real Valladolid).