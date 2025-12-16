BREAKING: Ajax trekt met Japans international nieuwe back aan

De transfervrije verdediger tekende dinsdagmiddag een contract voor een half seizoen, dat hem tot en met 30 juni 2026 aan de club verbindt. Directeur Voetbal Marijn Beuker is content: "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger, die volledig tweebenig is", zegt hij middels de clubkanalen van Ajax.

"Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast", weet hij. Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."