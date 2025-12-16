Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
BREAKING: Ajax trekt met Japans international nieuwe back aan

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu is de nieuwste aanwinst van Ajax. De verdediger tekende op dinsdagmiddag zijn contract in Amsterdam. 

De transfervrije verdediger tekende dinsdagmiddag een contract voor een half seizoen, dat hem tot en met 30 juni 2026 aan de club verbindt. Directeur Voetbal Marijn Beuker is content: "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger, die volledig tweebenig is", zegt hij middels de clubkanalen van Ajax.

"Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast", weet hij. Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."

