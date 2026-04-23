BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in play-offs'

Ajax kan de eventuele play-offs voor Europees voetbal niet in de Johan Cruijff ArenA afwerken. Het stadion van de Amsterdammers is bezet vanwege geplande concerten van de Britse popartiest Harry Styles.

Ajax heeft inmiddels onderdak gevonden mocht de ploeg van trainer Óscar García op de vijfde plek of lager eindigt. FC Volendam wordt de gastheer van Ajax, dat melden meerdere bronnen bij de KNVB aan De Telegraaf.

"Dat Ajax wellicht moet uitwijken, zorgt bij fans van andere clubs vanzelfsprekend voor hoongelach", schrijft Mike Verweij. "De Amsterdamse clubleiding vindt de situatie vervelend, maar heeft – zo melden bronnen rondom de club – begrip voor de keuze van de stadiondirectie om de Johan Cruijff ArenA te verhuren. Ajax speelt eens in de 25 jaar play-offs, de concerten zijn nodig voor de exploitatie van het stadion en dit is nu eenmaal het risico van niet de baas in eigen huis zijn, zo klinkt het."