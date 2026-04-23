2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in play-offs'
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in play-offs'

Bjorn
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
De Johan Cruijff ArenA van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax kan de eventuele play-offs voor Europees voetbal niet in de Johan Cruijff ArenA afwerken. Het stadion van de Amsterdammers is bezet vanwege geplande concerten van de Britse popartiest Harry Styles.

Ajax heeft inmiddels onderdak gevonden mocht de ploeg van trainer Óscar García op de vijfde plek of lager eindigt. FC Volendam wordt de gastheer van Ajax, dat melden meerdere bronnen bij de KNVB aan De Telegraaf

"Dat Ajax wellicht moet uitwijken, zorgt bij fans van andere clubs vanzelfsprekend voor hoongelach", schrijft Mike Verweij. "De Amsterdamse clubleiding vindt de situatie vervelend, maar heeft – zo melden bronnen rondom de club – begrip voor de keuze van de stadiondirectie om de Johan Cruijff ArenA te verhuren. Ajax speelt eens in de 25 jaar play-offs, de concerten zijn nodig voor de exploitatie van het stadion en dit is nu eenmaal het risico van niet de baas in eigen huis zijn, zo klinkt het."

Het nieuws komt voor Ajax dan ook niet helemaal uit de lucht vallen. "De afspraken tussen Ajax en de ArenA over het mogelijk maken van concerten in de maand mei, zoals eerder De Toppers, stammen al van jaren geleden. Ajax krijgt een forse korting op de huur en dankzij de inkomsten kan de ArenA investeren in het stadion", aldus Verweij.

Ajax krijgt dus hulp van een andere Eredivisie-club. "FC Volendam bleek direct bereid mee te denken. Nadat de lokale driehoek van Edam-Volendam het licht op groen zette, werd deze week de KNVB geïnformeerd dat het KRAS-stadion de speellocatie is als Ajax in de play-offs terechtkomt." Overigens is de kans ook nog aanwezig dat FC Volendam zelf de play-offs om promotie/degradatie moet spelen.

Laatste nieuws

BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in play-offs'

