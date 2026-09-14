BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
Ajax gaat Yves Bissouma aan haar selectie toevoegen. Dat bevestigen bronnen aan ESPN. De 30-jarige middenvelder is transfervrij en kan daardoor nog aan de selectie van de Amsterdammers toegevoegd worden.
In totaal speelde Bissouma liefst 202 duels in de Premier League, verspreidt over periodes bij Brighton and Hove Albion en Tottenham Hotspur. Daarvoor speelde hij bij het Franse LOSC Lille. Afgelopen seizoen speelde hij elf keer mee namens de Spurs.
Ajax zal zijn komst spoedig aan gaan kondigen. Het is nog niet duidelijk voor hou lang Bissouma gaat tekenen in Amsterdam.
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BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
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