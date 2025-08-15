BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'

In de zoektocht naar een nieuwe nummer zes heeft Ajax het oog laten vallen op Edson Álvarez. De Mexicaan vertrok twee jaar geleden nog bij de Amsterdammers, maar mag vertrekken bij West Ham United.

Er moeten echter eerst spelers vertrekken bij de Amsterdammers, voordat Álvarez zou kunnen terugkeren naar de club, zo meldt Voetbal International. Na het vertrek van Jordan Henderson is Ajax op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. De voorbije periode koos John Heitinga afwisselend voor Jorthy Mokio en Davy Klaassen.

Ajax zou wel brood zien in een huurconstructie voor één seizoen, maar ook die middelen hebben de Amsterdammers niet. Eerst wil de club af van spelers als Ahmetcan Kaplan en Sivert Mannsverk. Ook een verkoop van Brian Brobbey zou Ajax wat meer financiële ruimte geven.