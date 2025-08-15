Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax transfergeruchten en nieuws

BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'

Stefan
Edson Alvarez bij West Ham United
Edson Alvarez bij West Ham United Foto: © Pro Shots

In de zoektocht naar een nieuwe nummer zes heeft Ajax het oog laten vallen op Edson Álvarez. De Mexicaan vertrok twee jaar geleden nog bij de Amsterdammers, maar mag vertrekken bij West Ham United.

Er moeten echter eerst spelers vertrekken bij de Amsterdammers, voordat Álvarez zou kunnen terugkeren naar de club, zo meldt Voetbal International. Na het vertrek van Jordan Henderson is Ajax op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. De voorbije periode koos John Heitinga afwisselend voor Jorthy Mokio en Davy Klaassen.

Ajax zou wel brood zien in een huurconstructie voor één seizoen, maar ook die middelen hebben de Amsterdammers niet. Eerst wil de club af van spelers als Ahmetcan Kaplan en Sivert Mannsverk. Ook een verkoop van Brian Brobbey zou Ajax wat meer financiële ruimte geven.

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
'Oud-Ajacied Edson Álvarez mag vertrekken bij West Ham United' Lees ook

