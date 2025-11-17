BREAKING | 'Ajax wil Landzaat gaan ophalen voor functie bij Ajax'

Denny Landzaat (49) heeft een aanbod van Ajax in overweging om de assistent van interim-trainer Fred Grim te worden. Dat melden bronnen rondom de oud-international, aldus Mike Verweij van De Telegraaf .

De voormalig speler van onder meer Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Oranje werkte recent in Indonesië, waar hij samen optrad met bondscoach Patrick Kluivert. Volgens Verweij is de belangstelling vanuit Amsterdam niet nieuw. Verweij: "De interesse van Ajax in Landzaat is niet nieuw. Technisch directeur Alex Kroes ondernam al een poging om de Amsterdammer toe te voegen aan de staf van John Heitinga, maar Landzaat was net gestrikt door de Indonesische voetbalbond en besloot daar te blijven. Nadat Indonesië het WK misliep, eindigde de samenwerking."

Landzaat heeft al de nodige ervaring als assistent-trainer. Eerder werkte hij onder Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam bij Feyenoord, onder John van den Brom bij Lech Poznan en bij Ferencvaros onder Pascal Jansen. Tussen juli 2021 en april 2022 was hij bovendien assistent van Grim bij Willem II, waardoor de huidige interim-trainer hem goed kent.

De 36-voudig international staat bekend als een rustige persoonlijkheid en een tactisch sterke assistent. In de wedstrijd tegen FC Utrecht moest Grim het nog doen met Paul Nuijten als noodoplossing. De trainer van Ajax Onder 19 heeft slechts beperkte ervaring als hoofd opleidingen en als interim-coach bij Queen’s Park, waar hij door de huidige directeur voetbal Marijn Beuker werd neergezet.