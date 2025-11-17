Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | 'Ajax wil Landzaat gaan ophalen voor functie bij Ajax'

Arthur
bron: De Telegraaf
Denny Landzaat
Denny Landzaat Foto: © Pro Shots

Denny Landzaat (49) heeft een aanbod van Ajax in overweging om de assistent van interim-trainer Fred Grim te worden. Dat melden bronnen rondom de oud-international, aldus Mike Verweij van De Telegraaf.

De voormalig speler van onder meer Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Oranje werkte recent in Indonesië, waar hij samen optrad met bondscoach Patrick Kluivert. Volgens Verweij is de belangstelling vanuit Amsterdam niet nieuw. Verweij: "De interesse van Ajax in Landzaat is niet nieuw. Technisch directeur Alex Kroes ondernam al een poging om de Amsterdammer toe te voegen aan de staf van John Heitinga, maar Landzaat was net gestrikt door de Indonesische voetbalbond en besloot daar te blijven. Nadat Indonesië het WK misliep, eindigde de samenwerking."

Landzaat heeft al de nodige ervaring als assistent-trainer. Eerder werkte hij onder Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam bij Feyenoord, onder John van den Brom bij Lech Poznan en bij Ferencvaros onder Pascal Jansen. Tussen juli 2021 en april 2022 was hij bovendien assistent van Grim bij Willem II, waardoor de huidige interim-trainer hem goed kent.

De 36-voudig international staat bekend als een rustige persoonlijkheid en een tactisch sterke assistent. In de wedstrijd tegen FC Utrecht moest Grim het nog doen met Paul Nuijten als noodoplossing. De trainer van Ajax Onder 19 heeft slechts beperkte ervaring als hoofd opleidingen en als interim-coach bij Queen’s Park, waar hij door de huidige directeur voetbal Marijn Beuker werd neergezet.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Denny Landzaat

Landzaat nu al neergesabeld bij Ajax: "Wat hebben ze gezopen?"

0
Danny Blind

'Blind vergeleken met gezwel': "Reed bijna tegen vangrail aan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd