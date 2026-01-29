BREAKING | 'Ajax wil zich versterken met Argentijnse rechtsbuiten'

Ajax is ook na het aantrekken van Takehiro Tomiyasu, Maarten Paes en Oleksandr Zinchenko nog niet uitgeshopt op de winterse transfermarkt. De hoogste prioriteit ligt momenteel bij het aantrekken van een ervaren controlerende middenvelder, maar daarnaast werkt de club ook aan de komst van twee jonge Zuid-Amerikaanse talenten. Dat meldt De Telegraaf.

Directeur voetbal Marijn Beuker hoopt JP Chermont vast te leggen voor de toekomst. De twintigjarige rechtsback van Santos staat in de belangstelling van Ajax, dat met de Braziliaanse club spreekt over een huurdeal met een optie tot koop. De gesprekken over Chermont verlopen volgens ingewijden voorspoedig.

Naast Chermont heeft Ajax ook Maher Carrizo op de radar. De negentienjarige rechtsbuiten speelt voor Vélez Sarsfield en maakt deel uit van Argentinië Onder 20. Carrizo kan, net als Chermont, rekenen op de goedkeuring van technisch directeur Jordi Cruijff, die zondag officieel begint bij Ajax en aanwezig zal zijn bij het uitduel met Excelsior. De onderhandelingen over Carrizo zijn echter complexer en bevinden zich nog in een pril stadium.